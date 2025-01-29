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Израиль

Житель юга Израиля обвиняется в сексуальном насилии в отношении детей своего друга

Сексуальное насилие
Прокуратура
время публикации: 29 января 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 14:22

Прокуратура Южного округа подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против Авраама Фадиды, 62-летнего жителя Цохара (Западный Негев), за сексуальные преступления, совершенные им в отношении двух несовершеннолетних детей своего друга.

Согласно обвинительному заключению, Фадида несколько раз насиловал 13-летнюю дочь своего друга и совершал с ней непристойные действия, применяя силу и угрожая причинить вред ее младшему брату, если она откажется подчиняться. Некоторые из инкриминируемых действий были совершены, пока младший брат жертвы был рядом. Кроме того, когда сыну его друга было около 10 лет, Фадида несколько раз совершал с ним непристойные действия.

В обвинении также сказано, что Авраам Фадида угрожал жертвам, рассчитывая на то, запуганные дети никому не расскажут о его действиях.

Израиль
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