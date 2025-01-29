"Старики против стариков": в мошенничестве подозревается пожилой житель Иерусалима

Полиция сообщает о задержании 76-летнего жителя Иерусалима, который, по версии следствия, участвовал в мошеннической схеме по обману пожилых людей. Подозреваемый был задержан вечером 28 января. Суд продлил срок его ареста до 2 февраля.

Судя по сообщении пресс-службы полиции, речь идет об очередном случае обмана пожилых людей, плохо владеющих ивритом (по всей видимости, русскоязычных), в которой – для завоевания доверия жертв – мошенники использовали пожилого мужчину, который был с ними в сговоре.

У задержанного изъяты несколько кредитных карт (предположительно, принадлежавших ранее жертвам мошенничества).

Напомним, что в декабре прошлого года в суд было подано обвинительное заключение против 78-летнего Моше Ашкенази из Тель-Авива, который руководил организованной мошеннической сетью, обманувшей десятки русскоговорящих пожилых людей.