Убийца Сергея Согоманова приговорен к пожизненному тюремному заключению

Окружной суд Центрального района Израиля приговорил Моше (Мушмуша) Эяля к пожизненному тюремному заключению за убийство Сергея Согоманова, совершенное в июле 2021 года. Он также должен будет заплатить семье жертвы компенсацию в размере 258 тысяч шекелей: это максимальная компенсация, установленная уголовным законодательством.

По материалам суда, убийца и его жертва были предварительно знакомы. Эяль принял решение убить Сергея Сугоманова, он вооружился пистолетом и патронами к нему.

Поздно вечером 20 июля 2021 года автомобиль, в котором находились Эяль и Согоманов (в качестве водителя), доехал до заправочной станции около кибуца Якум, а затем продолжил движение по проселочной дороге, через несколько минут машина остановилась, водитель и пассажир вышли из нее. Состоялся разговор, во время которого, как утверждается в документе, Эяль выхватил пистолет и не менее четырех раз выстрелил в Согоманова. Тот скончался на месте от полученных ранений.

Затем Эяль закопал труп, после чего сел за руль автомобиля (не имея прав), доехал до города, оставил там машину, заказал такси и вернулся домой. 22 июля племянник Сергея Согоманова подал в полицию заявление о его исчезновении. Тело было найдено 24 июля 2021 года.

По окончании длительного судебного разбирательства суд признал Моше Эяля виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в сопутствующем правонарушении – вождении без действительных водительских прав.