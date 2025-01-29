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Израиль

Убийца Сергея Согоманова приговорен к пожизненному тюремному заключению

Убийства
время публикации: 29 января 2025 г., 19:14 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 19:17
Убийца Сергея Согоманова приговорен к пожизненному тюремному заключению
David Cohen Flash90

Окружной суд Центрального района Израиля приговорил Моше (Мушмуша) Эяля к пожизненному тюремному заключению за убийство Сергея Согоманова, совершенное в июле 2021 года. Он также должен будет заплатить семье жертвы компенсацию в размере 258 тысяч шекелей: это максимальная компенсация, установленная уголовным законодательством.

По материалам суда, убийца и его жертва были предварительно знакомы. Эяль принял решение убить Сергея Сугоманова, он вооружился пистолетом и патронами к нему.

Поздно вечером 20 июля 2021 года автомобиль, в котором находились Эяль и Согоманов (в качестве водителя), доехал до заправочной станции около кибуца Якум, а затем продолжил движение по проселочной дороге, через несколько минут машина остановилась, водитель и пассажир вышли из нее. Состоялся разговор, во время которого, как утверждается в документе, Эяль выхватил пистолет и не менее четырех раз выстрелил в Согоманова. Тот скончался на месте от полученных ранений.

Затем Эяль закопал труп, после чего сел за руль автомобиля (не имея прав), доехал до города, оставил там машину, заказал такси и вернулся домой. 22 июля племянник Сергея Согоманова подал в полицию заявление о его исчезновении. Тело было найдено 24 июля 2021 года.

По окончании длительного судебного разбирательства суд признал Моше Эяля виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в сопутствующем правонарушении – вождении без действительных водительских прав.

Израиль
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