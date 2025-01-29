x
29 января 2025
|
последняя новость: 18:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 января 2025
|
29 января 2025
|
последняя новость: 18:36
29 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Посланник Дональда Трампа Стивен Виткофф посетил сектор Газы

Газа
Биньямин Нетаниягу
Дональд Трамп
США
Война с ХАМАСом
время публикации: 29 января 2025 г., 18:36 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 18:36
Посланник Дональда Трампа Стивен Виткофф посетил сектор Газы
Фото: Мааян Туаф/GPO

Специальный эмиссар президента США по Ближнему Востоку Стивен Виткофф посетил сектор Газы. По информации "Маарива", в этой поездке его сопровождал министр стратегического планирования Рон Дермер.

Визит проходил под усиленной охраной ЦАХАЛа и ШАБАКа и продолжался более часа. Виткофф и Дермер посетили оставленные ЦАХАЛом позиции рядом с "осью Нецарим".

"Маарив" отмечает, что это первый визит американского чиновника такого уровня в сектор Газы за последние 15 лет.

В момент публикации этой новости Стивен Виткофф встречался с Биньямином Нетаниягу в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме.

Отметим, что ранее газета газета Washington Post писала, что Виткофф 29 января приедет в Израиль, и также посетит сектор Газы. Цель его миссии – достичь более широкого ближневосточного соглашения, которое будет включать как реконструкцию сектора Газы, так и, в конечном итоге, нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 января 2025

Палестинский источник: администрация США намерена передать Газу под управление ПА
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 29 января 2025

Washington Post: реконструкция Газы станет частью процесса нормализации с Израилем
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 января 2025

Спецпредставитель Трампа подтвердил намерение участвовать в работе группы наблюдателей в Газе