Посланник Дональда Трампа Стивен Виткофф посетил сектор Газы

Специальный эмиссар президента США по Ближнему Востоку Стивен Виткофф посетил сектор Газы. По информации "Маарива", в этой поездке его сопровождал министр стратегического планирования Рон Дермер.

Визит проходил под усиленной охраной ЦАХАЛа и ШАБАКа и продолжался более часа. Виткофф и Дермер посетили оставленные ЦАХАЛом позиции рядом с "осью Нецарим".

"Маарив" отмечает, что это первый визит американского чиновника такого уровня в сектор Газы за последние 15 лет.

В момент публикации этой новости Стивен Виткофф встречался с Биньямином Нетаниягу в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме.

Отметим, что ранее газета газета Washington Post писала, что Виткофф 29 января приедет в Израиль, и также посетит сектор Газы. Цель его миссии – достичь более широкого ближневосточного соглашения, которое будет включать как реконструкцию сектора Газы, так и, в конечном итоге, нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравии.