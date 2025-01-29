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Израиль

Внимание, розыск: пропала 51-летняя Стелла Верковицкая

время публикации: 29 января 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 14:30
Внимание, розыск: пропала 51-летняя Стелла Верковицкая
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 51-летней Стеллы Верковицкой. В последний раз ее видели 1 января на улице Вайцман в Кфар-Сабе. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.64, полная. Описание одежды: рубашка в клетку темного цвета, серый жакет, на голове носит шерстяную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9371500.

Израиль
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