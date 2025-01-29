Внимание, розыск: пропала 51-летняя Стелла Верковицкая

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 51-летней Стеллы Верковицкой. В последний раз ее видели 1 января на улице Вайцман в Кфар-Сабе. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.64, полная. Описание одежды: рубашка в клетку темного цвета, серый жакет, на голове носит шерстяную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9371500.