В дополнение к троим израильтянам, ХАМАС освободит завтра пятерых заложников из Таиланда

Палестинская террористическая организация ХАМАС сообщила, что в дополнение к троим израильским заложникам, в четверг, 30 января, будут освобождены пятеро гастарбайтеров из Таиланда, которые были похищены вместе с израильтянами в "черную субботу" 7 октября 2023 года.

Напомним, что в руках террористов находятся восемь граждан Таиланда, один гражданин Непала и один гражданин Танзании: имена ни одного из них не упоминались в списках первого этапа сделки с террористами, поскольку речь идет о молодых мужчинах, освобождение которых будет оговариваться в рамках второго и третьего этапов сделки.

Все похищенные иностранцы – гастарбайтеры, работавшие в населенных пунктах в окрестностях сектора Газы. Граждане Таиланда были похищены из кибуцев Беэри, Нир-Оз и из поселка Йеша. Танзаниец и непалец – студенты, прибывшие в Израиль на практику для изучения сельскохозяйственных технологий. Танзаниец был похищен из кибуца Нахаль-Оз, гражданина Непала террористы захватили в Алумим.

В руках ХАМАСа остаются Сатиан Сванакам (Таиланд), Финта Натфонг (Таиланд), Ватачара Сарион (Таиланд), Сурасак Ламанау (Таиланд), Банават Сахатан (Таиланд), Бифин Джоши (Непал) – их судьба неизвестна, предполагается, что они еще живы, а также тела троих убитых в плену заложников-иностранцев – Сутатисака Ринталака (Таиланд), Сонтании Акраси (Таиланд) и Джошуа Луито Молаля (Танзания).