Принят в предварительном чтении законопроект, позволяющий евреям владеть землями в Иудее и Самарии
время публикации: 29 января 2025 г., 15:41 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 15:52
Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект, позволяющий евреям быть законными владельцами земли в Иудее и Самарии.
За закон, инициированный депутатами Симхой Ротманом и Моше Соломоном (оба от партии "Ционут датит") проголосовали 58 депутатов. 33 проголосовали против.
Данный законодательный акт отменяет действие так называемого, "иорданского закона", не позволяющего приобретение евреями земель в Иудее и Самарии.
"Речь идет о прецедентном, в высшей степени справедливом и моральном законопроекте", - заявил депутат Симха Ротман.
"Этот закон является исправлением дискриминационной расистской практики в отношении евреев в Иудее и Самарии, царившей много лет".