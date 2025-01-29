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Израиль

Принят в предварительном чтении законопроект, позволяющий евреям владеть землями в Иудее и Самарии

Иудея и Самария
Кнессет
Земля
время публикации: 29 января 2025 г., 15:41 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 15:52
Принят в предварительном чтении законопроект, позволяющий евреям владеть землями в Иудее и Самарии
Nati Shohat/FLASH90

Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект, позволяющий евреям быть законными владельцами земли в Иудее и Самарии.

За закон, инициированный депутатами Симхой Ротманом и Моше Соломоном (оба от партии "Ционут датит") проголосовали 58 депутатов. 33 проголосовали против.

Данный законодательный акт отменяет действие так называемого, "иорданского закона", не позволяющего приобретение евреями земель в Иудее и Самарии.

"Речь идет о прецедентном, в высшей степени справедливом и моральном законопроекте", - заявил депутат Симха Ротман.

"Этот закон является исправлением дискриминационной расистской практики в отношении евреев в Иудее и Самарии, царившей много лет".

Израиль
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