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Израиль

Житель Тель-Авива обвиняется в издевательствах над больной 90-летней матерью

Полиция
Суд
время публикации: 29 января 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 15:26
Житель Тель-Авива обвиняется в издевательствах над больной 90-летней матерью
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура представила в мировой суд Тель-Авива обвинительное заключение против 60-летнего жителя Тель-Авива, на протяжении длительного периода времени нападавшего на свою больную и беспомощную 90-летнюю мать, избивавшего ее и угрожавшего ей.

По данным обвинительного заключения, пострадавшая страдает старческой деменцией и болезнью Альцгеймера, она не способна за собой ухаживать и самостоятельно справляться с повседневными функциями. Нападения происходили у пострадавшей дома, и у нее не было никакой возможности защитить себя или спрятаться от мучителя в безопасном месте.

По данным обвинительного заключения, обвиняемый неоднократно избивал свою мать, с силой толкал ее к стене, дергал за одежду, угрожал, что если она обратится в полицию или пожалуется кому-либо, он ее убьет. Он вызывал у пожилой женщины сильный страх.

Когда суд выписал запретительный ордер в отношении обвиняемого, запрещавший ему контактировать с пострадавшей, он неоднократно нарушал его, приходил к ней домой, нападал на своего брата, пытавшегося защитить мать.

Обвиняемому вменяется нападение на беспомощного члена семьи, причинение телесных повреждений, угрозы, многократные нарушения судебного предписания и другие правонарушения.

Израиль
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