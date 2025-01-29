Житель Тель-Авива обвиняется в издевательствах над больной 90-летней матерью

Государственная прокуратура представила в мировой суд Тель-Авива обвинительное заключение против 60-летнего жителя Тель-Авива, на протяжении длительного периода времени нападавшего на свою больную и беспомощную 90-летнюю мать, избивавшего ее и угрожавшего ей.

По данным обвинительного заключения, пострадавшая страдает старческой деменцией и болезнью Альцгеймера, она не способна за собой ухаживать и самостоятельно справляться с повседневными функциями. Нападения происходили у пострадавшей дома, и у нее не было никакой возможности защитить себя или спрятаться от мучителя в безопасном месте.

По данным обвинительного заключения, обвиняемый неоднократно избивал свою мать, с силой толкал ее к стене, дергал за одежду, угрожал, что если она обратится в полицию или пожалуется кому-либо, он ее убьет. Он вызывал у пожилой женщины сильный страх.

Когда суд выписал запретительный ордер в отношении обвиняемого, запрещавший ему контактировать с пострадавшей, он неоднократно нарушал его, приходил к ней домой, нападал на своего брата, пытавшегося защитить мать.

Обвиняемому вменяется нападение на беспомощного члена семьи, причинение телесных повреждений, угрозы, многократные нарушения судебного предписания и другие правонарушения.