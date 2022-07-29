"Дух сионизма", задачи Лапида и феномен Бен-Гвира. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Когда-то в детстве на уроках физкультуры мы играли в футбол. Учитель назначал двух капитанов команд, и они по очереди отбирали "игроков" в свою команду. Сначала наиболее сильных, затем середнячков и последними – самых слабых. По очень схожему принципу проходит нынешний этап предвыборной кампании. Это не борьба идей и даже не борьба лидеров. "Капитаны" только формируют свои сборные, пытаясь отобрать самых сильных "игроков".

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Презентация совместного списка Айелет Шакед и Йоаза Хенделя была одним из самых странных политических мероприятий, которые мне доводилось наблюдать. У микрофонов были два политика, которым никак не удавалось донести до собравшихся в "Кфар Макабия" активистов и журналистов, что на их глазах рождается что-то многообещающее. По меткому выражению Бенци Рубина, журналиста сайта "Сругим", более всего это мероприятие напоминало свадьбу уже однажды разводившихся людей. В заявлениях Шакед и Хенделя не было ничего кроме обещания стремиться к созданию правительства национального единства. "Мы оба против создания узкого правительства во главе с Нетаниягу, мы оба против создания узкого правительства во главе с Лапидом", – сказал Йоаз Хендель. Это заявление – суть компромисса, достигнутого двумя партиями в ходе переговоров. Компромиссы – обычная в политике вещь. Обычно путем компромиссов достигается продвижение части мировоззрения за счет отказа от чего-то другого. В данном случае, компромисс преследовал одну цель: дать возможность Хенделю и Шакед уйти от ответа на главный вопрос – вопрос о возможности сотрудничества с Биньямином Нетаниягу. "Ни в коем случае", – говорил в ходе переговоров Хендель. "Не исключено", – говорила в ходе переговоров Шакед. Общие слова о широком правительстве национального единства позволяют каждому из них оставаться при своем мнении и идти на выборы вместе. "Узкое правительство только углубит раскол в обществе", – заявила Шакед. Кто сегодня помнит, что и после выборов, и после развала правительства глава "Ямины" добивалась создания узкого правительства. Чего не сделаешь для того, чтобы заключить союз, повышающий шансы попасть в Кнессет.

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Нужно быть справедливыми. Союз Шакед и Хенделя бесспорно заключен в первую очередь от безысходности. "Ямина" с каждым опросом отдаляется от электорального барьера, а Йоаз Хендель никогда к нему и не приближался. Но этот союз сам по себе вызывает гораздо меньше недоумения, чем например союз Бени Ганца и Гидеона Саара. Шакед и Хендель во многом придерживаются схожих взглядов, и расхождения их остаются в области скорее тактической, хоть и ставшей доминантной в последние годы. Между Ганцем и Сааром гораздо больше принципиальных разногласий, и не до конца ясно, как они будут их решать в ходе работы в единой фракции.

Новая партия Шакед-Хенделя получила названия "А-Руах а-Ционит" ("Дух сионизма"). Причина смены названия проста и понятна: бренд "Ямина" стал отталкивающим, а не приносящим голоса, и была необходимость в обновлении. Очень многим выбор названия кажется неудачным, однако приближенные Шакед заявляют, что название выбиралось тщательно и пользуется популярностью.

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К кому обращаются Шакед и Хендель? К тем правым, в первую очередь религиозным сионистам, которым тяжело голосовать за Смотрича и Бен-Гвира, к тем, кто не в восторге от мысли о возвращении Биньямина Нетаниягу в канцелярию главы правительства, но кто и не принадлежит к твердому ядру блока "только не Биби", к тем, кто хочет правое правительство, но не хочет дополнительного раскола. По мнению Шакед, таких избирателей наберется на шесть-семь мандатов. Очевидно, если этот список просто преодолеет электоральный барьер, его архитекторы будут счастливы.

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Список "А-Руах а-Ционит" едва оформился, однако массированная атака на нее уже готовится и в первую очередь слева. Как сообщал журналист "Кан" Зеэв Кам, в блоке "Кахоль Лаван"-"Тиква Хадаша" готовят атаку на новую партию. Ганц и Саар попытаются убедить избирателей в том, что, несмотря на декларации, Шакед и Хендель дадут Нетаниягу сформировать узкое правительство.

Не только в блоке Ганца-Саара подозревают Шакед в намерении отдать голоса Нетаниягу. Заместитель министра по делам религий Матан Каана заявил, что каждый голос за этот список "это голос за Нетаниягу".

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Позиция Нетаниягу по отношению к новоиспеченному блоку еще не определилась. Первое и инстинктивное желание главы "Ликуда", а еще более его ближайшего окружения – это атаковать Шакед и пытаться стереть ее с политической карты. Однако сложившаяся ситуация настолько сложная, что неясно, может ли Нетаниягу себе это позволить. Очень может быть, что ответ на вопрос, есть у него 61 мандат или нет, будет зависеть от судьбы одного-двух мандатов. Уже сейчас в кулуарах обсуждается сценарий, при котором после выборов Шакед и Хендель расходятся. Она отправляется в коалицию с Нетаниягу, а он – в оппозицию. В 2019 году Нетаниягу сделал все, чтобы "Новые правые" (помните такую партию?) получили как можно меньше голосов. Он преуспел в решении этой задачи, Беннету и Шакед не хватило 1400 голосов для преодоления электорального барьера. А Нетаниягу не хватило этой партии для того, чтобы сформировать коалицию. С другой стороны, если опросы первых трех-четырех недель не покажут существенного изменения тенденции, и "А-Руах а-Ционит" останется ниже электорального барьера, у Нетаниягу будет полностью развязаны руки для войны на политическое уничтожение Шакед.

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Премьер-министр Яир Лапид не слишком интересуется происходящем на правом фланге. Он поздравил Шакед и Хенделя с созданием новой партии, но лидер "Еш Атид" отлично понимает, что они вряд ли будут партнерами по созданию правительства во главе с ним. Три проблемы занимают сегодня Лапида в контексте предвыборной кампании: как максимально оторваться от "Кахоль Лаван"-"Тиква Хадаша", не уничтожая при этом "Аводу" и МЕРЕЦ, как усадить в одну повозку НДИ и хотя бы одну ультраортодоксальную партию, и как создать коалицию, опираясь на Объединенный список, не говоря об этом в полный голос.

С первой задачей Лапиду справиться вполне по силам. Союз Ганца и Саара к настоящему моменту выглядит как не самый удачный проект израильской политики. Партия не поднимается в опросах выше 12 мандатов, и по некоторым отстает от "Еш Атид" вдвое. Ганц, в свою очередь, продолжает утверждать, что какими бы ни были итоги выборов, только он в состоянии договориться со всеми и создать коалицию.

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Задача пребывания в одной коалиции НДИ и ультраортодоксов выглядит на данный момент неразрешимой. Поэтому противники Нетаниягу в последние дни немало говорят о так называемой многоступенчатой коалиции, когда первые два года премьер-министром будет Бени Ганц, а с ним ультраортодоксы вполне готовы работать, а после этого правительство возглавит Лапид, и "харедим" скорее всего его покинут. "Два года уже больше, чем восемь месяцев, а тем временем и судьба Нетаниягу разрешится", – заявляют в политических кругах. Творческий подход всегда выручает в кризисной ситуации.

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У ультраортодоксов хватает своих проблем. После ухода Яакова Лицмана с поста главы "Яадут а-Тора" и прихода на его место Ицхака Гольдкнопфа отношения между двумя фракциями накалились еще более, чем обычно. В "Агудат Исраэль" заявили, что претендуют на портфель министра финансов. Это заявление является несерьезным по сути – никто не предоставит "Яадут а-Тора" этот портфель, но оно прозвучало предупредительным звонком для Моше Гафни: он понял, что в "Яадут а-Тора" претендуют на руководство ультраотодоксальным блоком. В ответ Гафни выдвинул ультиматум: либо он руководит блоком, его партия получает 60% мест в предвыборном списке, либо "Дегель а-Тора" идет на выборы своими силами. В ультраортодоксальной среде убеждены, что, несмотря на конфликт, партии пойдут на выборы единым списком.

Еще одна задача, стоящая перед премьер-министром Яиром Лапидом, заключается в том, чтобы получить поддержку Объединенного списка, однако сделать это так, чтобы этого не заметили и не почувствовали избиратели. Партнерство с РААМ уже никого не удивит, хотя опыт предыдущего правительства кого-то разочаровал, а кого-то лишний раз убедил в том, что невозможно создать стабильную коалицию, опираясь на арабскую партию. Но с Мансуром Аббасом израильский политический истеблишмент, а вслед за ним и избиратели согласились иметь дело, тем более, что первым "штамп кошерности" поставил на РААМ Биньямин Нетаниягу. В отношении блока арабских коммунистов, исламистов и светских националистов ситуация совсем иная. Депутаты от "Еш Атид" дружно, в один голос, продолжали на этой неделе заверять всех, что никогда не создадут коалицию с Объединенным списком. Согласятся ли в "Еш Атид" создать коалицию, опираясь на антисионистов? На этот вопрос гораздо сложнее получить прямой ответ, что означает "да". Если потребуется голосование Аймана Удэ и Ахмада Тиби, чтобы коалиция получила большинство, Лапид однозначно прибегнет к этому средству. Алиби для него уже готово. "Мы сделаем только то, что до нас делал Нетаниягу", – повторяют депутаты от партии Лапида. Это утверждение верное, но не совсем. "Ликуд", безусловно, заключал те или иные сделки с Объединенным списком, однако никогда не прибегал к его услугам для того, чтобы получить вотум доверия. Как бы то ни было, в настоящий момент перспектива создания правительства во главе с Лапидом и без ротации выглядит крайне низкой.

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В "Ликуде" продолжается фестиваль подготовки к праймериз и судебные тяжбы. На уходящей неделе судебная коллегия "Ликуда" отклонила апелляцию против изменения системы праймериз в партии. Активисты ЦК подали иск в окружной суд, однако шанс на изменения решения суда мизерный.

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10 августа состоятся праймериз в партии, которая мечтает вернуться к власти. Более 100 кандидатов баллотируются на места в общеизраильском списке. Члены Кнессета, известные активисты и новые кандидаты, такие как бывший главный редактор "Исраэль а-Йом" Боаз Бисмут. Один из главных вопросов, который сегодня задают все – кто станет лицом "Ликуда", кто займет места в первой пятерке? Те, кто создали "Ликуду" тот имидж, от которого он пытается избавиться сегодня, или те, кто оставались в стороне. От этого в немалой степени зависит и электоральный потенциал "Ликуда".

К праймериз готовятся и в МЕРЕЦ. После салюта, аплодисментов, хвалебных речей и ласкающих интервью, в МЕРЕЦ внезапно обнаружили, что Заава Гальон – не Дед Мороз, а в ее ридикюле нет списка тысяч до сих пор неизвестных партии избирателей. По данным последнего опроса "Мидгам", МЕРЕЦ во главе с Гальон набирает шесть мандатов, во главе с Яиром Голаном – пять. Скандал вокруг сомнительного назначения мужа Тамар Зандберг на должность главы "Центра Герцля", судя по всему, не слишком взволновал избирателей МЕРЕЦ.

28 июля Яир Голан подал жалобу на то, что аппарат МЕРЕЦ активно работает на избрание Заавы Гальон. Несмотря на это активисты МЕРЕЦ утверждают, что судьба праймериз далеко не решена, и Яир Голан имеет реальные шансы преподнести сюрприз.

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И если мы говорим о сюрпризах, нельзя обойти вниманием Итамар Бен-Гвира, который (пока в опросах) все более и более становится фигурой, способной стать сюрпризом предстоящих выборов. По одному из опросов, 40% израильтян хотят видеть его в правительстве. По другому опросу, если он и Смотрич пойдут порознь, Бен-Гвир набирает семь мандатов, а Смотрич – лишь четыре. По третьему опросу, совместный список во главе с Бен-Гвиром набирает на два мандата больше, чем во главе со Смотричем. Эти данные бесспорно подливают масла в огонь и без того острого противостояния двух лидеров "Ционут Датит" по вопросу о распределении мест в предвыборном списке. Бен-Гвир не видит никаких причин отказываться от требования создания паритетного списка. Смотрич не видит никаких причин на это требование соглашаться. "Есть еще достаточно времени, но существует реальная угроза раскола", – сказала в интервью "Кан РЭКА" глава фракции Орит Струк. Праймериз в "Ционут Датит", напомним, пройдут 23 августа.

И последнее. Сайт NEWSru.co.il на этой неделе провел первый предвыборный опрос. Помимо прочего читателям было предложено ответить на вопрос, какая тема является для них самой главной на этих выборах. Лишь 3% назвали отношение Израиля к войне в Украине. Кого-то это удивило, кого-то – нет. Очевидно одно: русскоязычные израильтяне эмоционально крайне вовлечены в происходящее в Украине – петиции и демонстрации, статьи и посты в социальных сетях, гуманитарная помощь и многое-многое другое. Но когда израильтянин оказывается на избирательном участке и должен принять решение, кому отдать свой голос, он в первую очередь ориентируется на происходящее в Израиле, а не за его пределами.