"Друзы никогда не покидают свой дом". Интервью с депутатом Кнессета Хамадом Амаром

Гибель 12 детей в друзском населенном пункте Мадждаль-Шамс в результате разрыва ракеты "Хизбаллы" на футбольном поле стала одним из самых тяжелых событий за время войны. Редакция Newsru.co.il попросила депутата Хамада Амара (НДИ) прокомментировать и саму трагедию, и ее возможные последствия.

Беседовал Габи Вольфсон.

Разговор состоялся 28 июля.

Депутат Амар, вы провели весь день в Мадждаль-Шамсе. Расскажите немного о том, что вы там видели.

Я находился в Мадждаль-Шамсе со вчерашнего дня, встречался с семьями погибших, видел отцов, потерявших дочерей, матерей, потерявших сыновей. Это очень и очень тяжело. Тяжело видеть боль. Мне кажется, что не нужно быть друзом или жителем Мадждель-Шамса, чтобы почувствовать боль этих людей.

Вы знакомы лично с семьями пострадавших?

С некоторыми – безусловно. Я знаком с большинством друзов.

И что вы слышали от них в этот день?

Знаете, когда мать провожает сына в последний путь, она вряд ли может сказать что-либо. Я приехал в Мадждаль-Шамс через два часа после взрыва, и то, что я видел, не пожелаю видеть никому. Я заходил с семьями туда, где опознавали тела. Я видел в своей жизни много тяжелых сцен, но видеть детей, погибших так… Это ужасно.

Мы слышали голоса возмущения со стороны родственников погибших. В чей адрес направлен гнев? В адрес "Хизбаллы"? Правительства Израиля, которое не защитило?

Стреляла "Хизбалла". Наших детей погубила "Хизбалла". Это террористическая организация, которая сеет смерть и должна заплатить за содеянное. Возмущение направлено в ее адрес.

Что вы имеете в виду?

Правительство Израиля не просто бросило жителей севера на произвол судьбы. Правительство Израиля по сути отказалось от севера.

Отказалось?

Конечно. Посмотрите, что там происходит. "Хизбалла" свободно обстреливает нашу территорию. Гибнут солдаты, гибнут граждане. А где правительство? Оно обязано относиться к любому участку территории страны, как к ее сердцевине. Оно обязано давать очень жесткий ответ на посягательство на суверенную территорию страны. Террористы могут беспрепятственно обстреливать Галилею и Голаны. А мы сидим, сложа руки и только отвечаем? Это и есть "бросить север на произвол судьбы".

На севере сконцентрированы крупные силы ЦАХАЛа, они ведут интенсивные боевые действия, почти каждый день ликвидируют боевиков "Хизбаллы".

ЦАХАЛ ликвидирует боевиков "Хизбаллы" – и это прекрасно, но, судя по всему, недостаточно. Беспрепятственные обстрелы нашей территории продолжаются, несмотря на все усилия армии. И у меня нет ни одной претензии к ЦАХАЛу. В его распоряжении достаточно сил и средств, чтобы выполнить любую задачу. Проблема в том, что перед ним не ставят задачу.

Давайте будем конкретными. Какую задачу, с вашей точки зрения, политическое руководство должно поставить перед армией?

Я не буду публично давать советы премьер-министру, армии, военно-политическому кабинету. Скажу только одно. Тактика, в рамках которой мы ограничиваемся ответными мерами, ведет к утрате фактора сдерживания. Без фактора сдерживания нельзя жить на Ближнем Востоке. У Ближнего Востока есть своя формула, есть свои коды, есть свои представления. Здесь не Европа , здесь не Америка. Здесь надо действовать, опираясь на силу. Только на силу.

Когда на похоронах и в других местах кричали "Почему Бейрут до сих пор стоит на месте", это требование фактора сдерживания?

Мы воюем с террористической организацией "Хизбалла". Но она действует с территории суверенного государства под названием Ливан. И необходимо прекратить отвечать "Хизбалле" и начать отвечать Ливану. Это изменение концепции, необходимости которого к сожалению еще не поняли ни в правительстве, ни тот, кто его возглавляет.

Иными словами, взимать цену с Ливана, не с "Хизбаллы"?

Каждый ливанец должен понимать, что действия "Хизбаллы" обрекают его на несчастья. Каждый житель Ливана должен знать, что когда "Хизбалла" совершает акты террора, отвечать придется всему Ливану.

Но у такого подхода есть цена, господин Амар.

У всего в жизни есть цена. У жизни на Ближнем Востоке есть цена. Я как представитель друзской общины говорю вам, что готов заплатить цену. Но если государство не готово заплатить цену, не будет ни мира, ни безопасности. Иногда надо заплатить цену войны, чтобы жить в безопасности. Это война, которая нам навязана, которую мы не можем избежать. "Хизбаллу" надо отодвинуть от границы любым способом. Если она останется на границе, резня 7 октября покажется малозначительным событием по сравнению с тем, что произойдет на севере. Я вам говорю со всей ответственностью: мой главный страх – "7 октября" на севере. "Хизбалла" сильнее ХАМАСа, вооружена лучше ХАМАСа, подготовлена лучше ХАМАСа. 7 октября на юге – это 5% от того, что может произойти на севере. А потом мы опять будем говорить, что не знали, что разведка провалилась и тому подобное. Я говорю вам со всей ответственностью: "Хизбалла" и сегодня готовится к такому сценарию. Насралла даже не подумывает о том, чтобы отойти от границы и оставить нас в покое.

И с вашей точки зрения, нет шансов отодвинуть "Хизбаллу" от границы иначе, кроме как военным путем?

Я не верю в то, что "Хизбалла" уйдет с границы без мощного удара, который почувствует на себе каждый ливанец.

Давайте поговорим о друзской общине. Как она пережила эти почти уже 10 месяцев войны?

Прежде всего, я хочу сказать, что удар был нанесен по всему государству Израиль, а не по друзской общине. Дети – это дети, везде дети. Когда в результате действий террористической организации, гибнут дети, это касается не только друзской общины. Нас должно защищать правительство Израиля. Оно нас защитить не сумело, так как ее действия в отношении "Хизбаллы" являются провальными и ошибочными. То, что произошло в Мадждаль-Шамсе, должно причинять боль всем гражданам страны, не только друзам.

И все же, давайте поговорим о друзской общине.

Друзская община с начала войны потеряла 11 солдат. Почти месяц назад в результате удара с территории Ливана, погиб один человек, и вот эта страшная трагедия в Мадждаль-Шамсе. Это не только 12 погибших, это и раненые, в том числе тяжело. Я сегодня был в больницах, навещал их. Состояние некоторых очень тяжелое. Так что эти 10 месяцев были очень тяжелым испытанием для друзской общины. Но мы – часть государства Израиль, то, что происходит у нас, должно заботить все государство Израиль, и нельзя рассматривать ситуацию в среде друзов в отрыве от того, что происходит в целом в стране.

Мы часто слышим утверждения, что населенные пункты, где живут друзы, не защищены. Это так?

70% жителей друзских населенных пунктов на севере не защищены. Только 30% населенных пунктов имеют нормальную защиту. Я говорил с директорами школ в Мадждаль-Шамсе и Хорфейше. У них нет времени даже добежать до убежища. Школы не защищены, жилые дома не защищены и нет общественных убежищ. Ситуация очень тяжелая.

Кто-то этим занимается? Это как-то решается? Прошло уже 10 месяцев, и война судя по всему, скоро не закончится.

Я хочу напомнить, что когда Либерман был министром обороны, он утвердил проект охраны севера. Потом правительство этот проект отменило. Затем он вновь его утвердил, уже будучи министром финансов, а правительство вновь отменило. Судите сами, о чем это говорит. Правительство бросило север на произвол судьбы, и по сути отказалось от него.

Что произошло в Мадждаль-Шамсе? Сигнал тревоги прозвучал, но дети не успели скрыться в "мигунит"?

Сигнал тревоги прозвучал, но, к несчастью, с момента тревоги до падения ракеты прошло всего несколько секунд. Ракета разорвалась в пяти метрах от вагончика-убежища, именно туда бежали дети. К сожалению, они не успели войти. Так произошла эта ужасная трагедия.

Друзская община намерена выдвинуть какие-то требования? Что сейчас необходимо прежде всего?

Община сейчас в трауре, мы переживаем дни ужасной боли и трагедии. Я не хочу увязывать эту трагедию с какими-то требованиями. Это не трагедия друзской общины, это трагедия всего государства Израиль. Поэтому наше первое и главное требование – гарантия безопасности для всех граждан Израиля. Правительство, которое не может защитить своих граждан, не имеет права на существование.

И какой вывод? Выборы?

Премьер-министр, который уважает себя, подал бы в отставку после 7 октября. Премьер-министр, который уважает себя, взял бы ответственность за то, что произошло накануне и тоже ушел бы в отставку.

И придет другой премьер-министр. Что он должен сделать прежде всего?

Прежде всего он должен отшвырнуть "Хизбаллу" по меньшей мере, на 40 км от границы с Израилем. Затем надо изменить концепцию: стрельба с территории Ливана должна повлечь за собой удар по Ливану. Каждый житель Бейрута должен знать, что в его страданиях из-за ответных действий Израиля, виновата "Хизбалла". Не может быть ситуации, при которой мы хороним детей, а в Бейруте живут обычной жизнью, как будто ничего не произошло.

И вы упорно отказываетесь говорить о том, что необходимо друзской общине.

Я говорю о том, что необходимо всему государству Израиль. Я не хочу в эти тяжелые часы звучать как человек, который пытается что-то получить для себя или для своей общины. Государство и правительство обязаны обеспечить безопасность всех жителей севера, в том числе друзов. 70 тысяч жителей севера превратились в беженцев, дети живут в страхе и получают очень серьезную травму. Я хочу, чтобы мое правительство обеспечило мне безопасность в моей собственной стране. Это мое самое базисное требование. Если правительство не может его выполнить – у такого правительства нет права на существование.

Вы упомянули беженцев. Они не вернутся в свои дома без того, чтобы "Хизбалла" отошла от границы?

Друзы не покидали свои дома и не покинут свои дома. Друзы не эвакуируются, не сбегают. Мы никогда не покидаем свои дома и свою землю. Мы это уже неоднократно доказывали. Мы продолжим воевать за нашу землю, за наши дома и за безопасность наших детей. Мы живем в самом сильном государстве на Ближнем Востоке, государстве с самой сильной армией на Ближнем Востоке. Эта армия способна обеспечить безопасность, если те, кто принимают решения, дадут ей такую возможность.