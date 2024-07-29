Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 29 июля: операции в Туль-Кареме и около Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 29 июля действовали в Туль-Кареме (в районе Данаб), около Рамаллы (в Каландии, Бейтунии), на окраине Бейт-Лехема (в Даэйшэ), а также в деревне Аната (к северу от Иерусалима).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 29 июля.

Ночью террористы обстреляли еврейский поселок Хават Гилад, юго-западней Шхема. О пострадавших не сообщалось.