ЦАХАЛ: за сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе около 35 целей. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. Силы 401-й бригады и бригады "Гивати" (162-я дивизия) действуют в районе Рафиаха, на юге сектора. При поддержке ВВС за последние сутки здесь были уничтожены несколько боевиков террористических группировок.

Силы 7-й бригады и бригады "Цанханим" (98-я дивизия) продолжают бои в Хан-Юнисе, на юге сектора. Сообщается об уничтожении за последние сутки множества террористов и террористической инфраструктуры.

ВВС ЦАХАЛа за последние сутки атаковали в Газе около 35 целей.