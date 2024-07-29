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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе около 35 целей. Видео

время публикации: 29 июля 2024 г., 08:49 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 08:56
ЦАХАЛ: за сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе около 35 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. Силы 401-й бригады и бригады "Гивати" (162-я дивизия) действуют в районе Рафиаха, на юге сектора. При поддержке ВВС за последние сутки здесь были уничтожены несколько боевиков террористических группировок.

Силы 7-й бригады и бригады "Цанханим" (98-я дивизия) продолжают бои в Хан-Юнисе, на юге сектора. Сообщается об уничтожении за последние сутки множества террористов и террористической инфраструктуры.

ВВС ЦАХАЛа за последние сутки атаковали в Газе около 35 целей.

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