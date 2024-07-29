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Израиль

Ливанские СМИ: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю и мотоциклу на юге Ливана

время публикации: 29 июля 2024 г., 08:27 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 08:32
Ливанские СМИ: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю и мотоциклу на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 29 июля ливанские СМИ сообщили, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль и мотоцикл на дороге между деревнями Мис аль-Джабаль и Шакра, на юге Ливана.

По предварительным данным, один человек был убит, четверо раненых.

Судя по имеющимся данным, убит боевик "Хизбаллы" или другой террористической организации. Среди раненых есть мирные граждане.

ЦАХАЛ пока эти сведения не комментирует.

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