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Израиль

Нетаниягу посетил Мадждаль-Шамс, где в результате ракетного обстрела погибли 12 детей

время публикации: 29 июля 2024 г., 15:31 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 15:42
Нетаниягу посетил Мадждаль-Шамс, где в результате ракетного обстрела погибли 12 детей
Фото: Коби Гидеон/GPO

В понедельник, 29 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в друзский населенный пункт Мадждаль-Шамс, расположенный на Голанских высотах. Здесь вечером 27 июля в результате разрыва ракеты на футбольном поле погибли 12 детей, десятки детей и взрослых получили ранения. В поездке его сопровождали глава ШАБАКа Ронен Бар, глава администрации премьер-министра Цахи Браверман, руководитель канцелярии главы правительства Йоси Шели, военный секретарь премьер-министра Роман Гофман и другие.

Нетаниягу встретился с главами местных советов Мадждаль-Шамса и Эль-Кинии, с местными жителями, и выразил им соболезнование в связи с постигшей их трагедией.

"Как и многие во всем мире, мы были до глубины души потрясены этой ужасной бойней", – заявил премьер-министр. Он еще раз подчеркнул, что причиной гибели детей стало падение иранской ракеты, запущенной "Хизбаллой". Нетаниягу заверил, что "Хизбалла" ответит за это преступление.

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