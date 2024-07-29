Нетаниягу посетил Мадждаль-Шамс, где в результате ракетного обстрела погибли 12 детей

В понедельник, 29 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в друзский населенный пункт Мадждаль-Шамс, расположенный на Голанских высотах. Здесь вечером 27 июля в результате разрыва ракеты на футбольном поле погибли 12 детей, десятки детей и взрослых получили ранения. В поездке его сопровождали глава ШАБАКа Ронен Бар, глава администрации премьер-министра Цахи Браверман, руководитель канцелярии главы правительства Йоси Шели, военный секретарь премьер-министра Роман Гофман и другие.

Нетаниягу встретился с главами местных советов Мадждаль-Шамса и Эль-Кинии, с местными жителями, и выразил им соболезнование в связи с постигшей их трагедией.

"Как и многие во всем мире, мы были до глубины души потрясены этой ужасной бойней", – заявил премьер-министр. Он еще раз подчеркнул, что причиной гибели детей стало падение иранской ракеты, запущенной "Хизбаллой". Нетаниягу заверил, что "Хизбалла" ответит за это преступление.