О чем думают друзы на Голанах. Репортаж из Мадждаль-Шамса

Гибель 12 детей в друзском населенном пункте Мадждаль-Шамс вновь вывела на повестку дня вопрос о начале масштабной войны с Ливаном. В Израиле просчитывают варианты ответа "Хизбалле", а друзы Голанских высот дают понять – игрушкой они быть не хотят.

Репортаж Марианны Беленькой.

Трагедия на поле

Разноцветная, кажется только недавно покрашенная детская площадка, зеленая трава на футбольном поле, бьющее в глаза солнце. На этом фоне десятки людей в черном. Дети, старики, женщины, мужчины. Жители Мадждаль-Шамса и их близкие, как тени перемещаются между этими яркими пятнами на небольшом пятачке практически на въезде в их населенный пункт.

Вечером в субботу, 27 июля, в результате разрыва ракеты здесь на футбольном поле погибли 12 детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет, десятки пострадали. Многие из них буквально несколько шагов не добежали до укрытия. Ракета упала рядом, прямо у ворот футбольного поля. Осколками побило и само убежище, и соседнее здание.

Мы приехали в Мадждаль-Шамс днем в воскресенье. Почти всех детей (последний из 12 погибших был опознан только около полуночи в воскресенье) уже похоронили, и все официальные речи были сказаны. Место взрыва было уже убрано, как будто ничего не было, проплешина на футбольном поле аккуратно присыпана – одинокие цветы и несколько венков, в том числе от министерства просвещения и партии "Еш Атид". О трагедии напоминают покореженное ограждение футбольного поля и валяющиеся за его пределами несколько обугленных велосипедов и самокатов. Дети их бросили и пошли играть. Вернуться смогли немногие.

10-летний Сираж Шаар вернулся. Он пришел на футбольное поле в окружении мужчин. Маленького мальчика держали за плечи. Встали кругом, как будто хотели защитить. Что-то тихо говорили. Мальчик решается и подходит к велосипеду, деловито вынимает из него аккумулятор. Осторожно спрашиваю одного из мужчин – этот мальчик был вчера здесь? Мне кивают и показывают отца ребенка. Он неожиданно переходит на русский. Хейсам Шаар – врач, учился в Украине. Сын провел с ним в субботу несколько часов на приеме в кабинете, потом попросился поиграть с друзьями.

Доктор Хейсам пытается восстановить как все было: "Я отпустил, ведь на футбольном поле есть укрытие. Ушел, а через 10 минут взрыв. Я ничего не успел понять, как посыпались сообщения с вопросами, как мы, где мы. Сына привели домой, он был в шоке. Все случилось на его глазах. Он с друзьями наблюдал за игрой на поле. Сирена зазвучала, шесть секунд, они даже вскочить не успели. Его двоюродного брата ранило, осколок попал в позвоночник, трое друзей погибли у него на глазах. Многих ранило, а он цел, только испугался сильно". Сиражу Шаару скоро исполнится 11. "Чтоб вы никогда не знали горя", – прощается доктор Хейсам. "Долгой и счастливой жизни Сиражу", – желаю в ответ.

Кто виноват и что делать

У разбитых ворот человек в талите, громким шепотом читает молитвы. Подростки косятся. "Что ты делаешь? Уходи!" "Я приехал из Иерусалима помолиться, это такое горе, невинные дети, сердце болит", – отвечает он. Подростки недовольны. Взрослые подходят, и парни стихают, лишь настороженно наблюдают со стороны. Напротив человека в талите появляется католический священник. Они молятся вдвоем. Друг напротив друга. Между ними траурные венки.

На футбольном поле продолжают работать журналисты в окружении представителей пресс-службы Армии обороны Израиля, там же появляются запоздавшие политики и чиновники. Утром местные жители освистали несколько депутатов Кнессета, выкрикивая в их адрес: "Вы пришли танцевать на крови наших детей!". Видео, снятое 12-м израильским каналом, широко разошлось по арабоязычным соцсетям.

Днем сил на крики уже ни у кого не осталось. Сочувствие депутата "Ликуда" Элияху Ревиво принимают молча. "Я ожидаю от премьер-министра и всего военно-политического кабинета принятия незамедлительных решений о столь же мощном ответе на гибель этих 12 детей, как если бы это была гибель 12 детей из Тель-Авива. Так должно быть. Кровь одна у всех одна", – говорит он подошедшим журналистам.

Его слова резко выбиваются из того, что мы слышим от местных жителей. Ни один из тех, кто согласился поговорить с корреспондентом Newsru.co.il – под запись или без – не сказал о мести, хотя в соцсетях звучат такие призывы, да и традиции друзов известны – преступление без наказания остается редко. Но тут как будто совсем иная картина. Состояние шока и непонимание, кто виноват. Местные подростки в своих высказываниях и оценках откровенней: "Хизбалла – (далее нецензурное слово). Бен-Гвир – (повторяется то же слово)".

Взрослые эти мысли развивают. "Задай, ну задай мне острый вопрос", – просит друзская журналистка Сафаа Фархат, как будто это может помочь выплеснуть всю боль. "Что я думаю о "Хизбалле"? Это вы Биби спросите, что он думает о гибели наших детей. Он взрастил ХАМАС, тоже самое с "Хизбаллой". Они выясняют отношения между собой. А что мы? Мои дети в том же возрасте что и погибшие дети моих подруг. Друзы в Сирии и Ливане не могут говорить свободно. Я могу говорить свободно. Но никто из нас не управляет ситуацией. Ни они, ни мы".

"Мы просто хотим жить", – говорит Камиль Хатер. Он не слышал мой предыдущий разговор, но повторяет мысль Сафаа: "Правители, разные группировки играют в свои игры. А мы хотим лишь одного – жить в мире. Хотят воевать – пусть идут в море и не трогают нас".

Мы не виделись с Камилем шесть лет. Тогда казалось, что он – бунтарь по жизни. Всегда выступал против оккупации Голанских высот Израилем и одновременно столь же нетерпимо относился к сирийскому режиму и исламистам. Теперь его слова звучат с другими интонациями: "У нас, жителей Голан, нет врагов. Мы любим Ливан, мы любим Сирию, Россию, Украину, Катар, США, Израиль, Палестину. Мы хотим, чтобы везде был мир и права каждого народа соблюдались. Только мир – остановит убийство наших детей – и неважно, как это было сделано, по ошибке или намеренно".

Камиль, как и многие жители Мадждаль-Шамса, сомневается, что ракета, убившая 12 детей, была выпущена "Хизбаллой". При этом пресс-служба Армии обороны Израиля официально заявила, что ракета иранского производства "Фалак-1" была выпущена с территории Ливана и ее никто не сбивал. Были также представлены сравнительные снимки фрагментов разорвавшейся ракеты и целой "Фалак-1". Но к этому моменту в арабских соцсетях и в некоторых СМИ уже разошлась другая версия.

"Я не проводил расследований. Я слышал израильскую версию, что это "Хизбалла". И если это так, я надеюсь, что это не специально. Но кто бы и почему это ни сделал, он должен извиниться перед всем миром, но сначала перед родителями погибших детей и жителями Мадждаль-Шамса.

Если это "Хизбалла", пусть извинится", – говорит Камиль. Но уверенности в том, что справедливость восторжествует, у него нет. Он знает только одно – как бы ни развивались события, он с этой земли не уйдет. Даже если попросят эвакуироваться. Не хотят уезжать из Мадждаль-Шамса и другие. "Здесь наш дом и наша земля", – подчеркивают они. И это объединяет и тех, кто возлагает ответственность за гибель детей на израильское правительство, и тех, кто однозначно винит "Хизбаллу", которая не прекращает обстрелы израильского севера, и тех, кто разводит руками.

Впрочем, эвакуироваться им никто и не предлагал, так как Мадждаль-Шамс и соседние населенные пункты примыкают к сирийской, а не к ливанской границе, которая казалось более спокойной. Кроме того, никому не приходило в голову, что "Хизбалла" может стрелять по Мадждаль-Шамсу, учитывая, что большая часть друзов, проживающих на Голанских высотах, сохраняют сирийское гражданство. Израильских граждан среди них – примерно 20%.

Друзы Голан между всеми

Мадждаль-Шамс, как и еще три друзских населенных пункта, были частью Сирии в 1946-1967 годах, пока Израиль не оккупировал их в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет принял "Закон о Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН это решение не признал. Не смирились с ним и многие местные друзы – они, в частности, отказались принимать израильское гражданство. Кто-то в знак протеста, кто-то опасаясь за родственников, оставшихся в Сирии, или в надежде или страхе, что когда-то Дамаск вернет себе контроль над Голанами.

До сих пор сепаратистские настроения среди друзов Голан очень сильны. Тем более, у них была постоянная подпитка. Каждый год в Сирию на бесплатную учебу в университеты отправлялись десятки студентов с Голанских высот, по обе стороны границы заключались браки. Друзы женятся только внутри общины, и, учитывая ее малочисленность, в Израиле найти себе пару непросто. Ежегодно в Сирию уезжали десятки друзских невест, но бывало, что девушки пересекали границу и в обратном направлении.

Во время гражданской войны в Сирии намерения вернуться под управление Дамаска у многих, особенно молодежи, поутихли. Люди задумываются об израильском гражданстве, кто-то идет служить в израильскую армию. Но это не значит, что друзы Голан перестали чувствовать свою связь с теми, кто живет за разделительным забором, на сирийской территории.

Одновременно для населения арабских стран друзы Голан – свои среди чужих. Случалось, что, когда эта территория принадлежала Сирии их подозревали в шпионаже на Израиль. Теперь их стараются выставить жертвами Израиля.

Так экс-глава Прогрессивно-социалистической партии и один из лидеров ливанской друзской общины Валид Джумблат в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" подчеркнуто напомнил, что большинство жителей Мадждаль-Шамс от израильского гражданства отказались. По его словам, заявление Израиля о том, что "Хизбалла" выпустила ракету по Мадждаль-Шамсу – это ложь, так как "ливанское сопротивление соблюдает правила проведения военных операций в отличие от Израиля, который делает все, чтобы внести раздор в ряды арабов".

Сама "Хизбалла", поняв, что удар пришелся по друзам, хранит молчание. И не случайно – ей не хочется быть ответственной за разжигание масштабного конфликта в Ливане, да и месть со стороны друзов не исключена.

В то же время в словах Джумблата и в арабских соцсетях проходит мысль, что гибель детей в Мадждаль-Шамс может стать для израильского правительства предлогом для серьезного удара по "Хизбалле", который в итоге приведет к широкомасштабной войне на территории Ливана.

Есть и те, кто, напротив, гневно обрушивается на Джумблата за то, что он предал интересы друзов, а также обвиняют "Хизбаллу" в преступлениях, которые они совершают против сирийцев и друзов.

Все эти споры в соцсетях – отражение непростых отношений между "Хизбаллой" и другими ливанскими силами, а также между "Хизбаллой" и сирийцами. Многие в Сирии недовольны тем, что эта ливанская структура укоренилась в их стране и защищает режим Башара Асада. В том числе сирийские друзы не хотят, чтобы юг Сирии превратился за их счет в подобие юга Ливана – вотчину "Хизбаллы", и они оказались под ударом Израиля. Но на фоне всего этого друзы Голан уже чувствуют себя между двух огней и игрушкой в чужих руках быть не хотят.