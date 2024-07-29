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Израиль

Канцелярия Нетаниягу ответила на обвинения ХАМАСа в попытке сорвать сделку по заложникам

время публикации: 29 июля 2024 г., 21:38 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 21:38
Канцелярия Нетаниягу ответила на обвинения ХАМАСа в попытке сорвать сделку по заложникам
Liron Moldovan/Flash90

Канцелярия главы правительства Израиля распространила заявление, в котором ответила на обвинения ХАМАСа в создании препятствий к заключению сделки по прекращению огня в секторе Газы и освобождению заложников.

"Руководство ХАМАСа препятствует заключению соглашения. Израиль не изменял и не добавлял никаких условий в схему сделки. Напротив, это ХАМАС до настоящего момента требовал внести 29 изменений и не принял первоначальную схему. Израиль придерживается своих принципов в соответствии с первоначальным планом: максимальное число живых заложников, израильский контроль над Филадельфийским коридором и предотвращение проникновения террористов и вооружения на север сектора Газа", – говорится в сообщении канцелярии Нетаниягу.

Ранее террористическая группировка ХАМАС опубликовала сообщение, в котором утверждалось, что на встрече в Риме Израиль передал посредникам новые поправки к тексту соглашения, которые идут вразрез с предыдущими договоренностями. "Совершенно ясно, что Нетаниягу вернулся к прежней стратегии затягивания переговоров, чтобы уклониться от соглашения", – говорилось в заявлении ХАМАСа.

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