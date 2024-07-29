Продолжаются беспорядки возле военной базы Бейт-Лид: десятки митингующих прорвались в здание суда

Возле военной базы Бейт-Лиде возобновились столкновения между митингующими против задержания резервистов, и полицей. На месте столкновений, по данным телеканала "Кан-11", находятся несколько депутатов Кнессета.

Новостная служба медиакорпорации "Кан-11" передала, что десяткам митингующим удалось прорваться в здание военного суда, находящегося на территории военной базы. Полиции потребовалось время для того, чтобы оттеснить демонстрантов за пределы военной базы.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что полиция и военнослужащие, проходящие службу на базе Бейт-Лид, "за считанные минуты" вытеснили нарушителей порядка за ворота базы.

По данным N12, военные применили слезоточивый газ для наведения порядка на территории базы.

Сайт Ynet написал, что задержанные отрицают свою вину. Адвокаты некоммерческой организации "Хонену", представляющие часть задержанных резервистов, утверждают, что террорист "Нухбы", пожаловавшийся на резервистов, был командиром роты в Джабалии. По их словам, инцидент, расследуемый военной полицией, произошел около месяца назад, в этот день террорист был переведен из тюрьмы "Офер" в "Сде-Тейман", по всей видимости, за участие в бунте. Военнослужащие из "Коах 100", действуя в соответствии с инструкцией, провели обыск, во время которого террорист оказывал сопротивление.

В понедельник, 29 июля, сотрудники военной полиции (МАХАШ) задержали девять резервистов ЦАХАЛа, проходящих службу в изоляторе временного содержания задержанных в ходе военных действий в секторе Газы боевиков "Сде-Тейман". Задержание, проведенное после того, как один из содержащихся в изоляторе террористов был госпитализирован с анальной травмой, столкнулось с сопротивлением со стороны военнослужащих на базе.

Вскоре около базы собралось значительное количество протестующих, включая министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и депутатов Кнессета. Демонстранты прорвались на территорию военной базы, превращенной в изолятор временного содержания. Военное командование обратилось к полиции Израиля за помощью в выдворении прорвавшихся с территории базы, включая депутатов Кнессета.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, президент Ицхак Герцог, начальник Генштаба ЦАХАЛа осудили вторжение в "Сде-Тейман".