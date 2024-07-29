Генерал-майор полиции Авшалом Пелед отказался от должности генинспектора

Исполняющий обязанности генерального инспектора полиции генерал-майор Авшалом Пелед уведомил министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, что он снимает свою кандидатуру на пост генерального инспектора.

Напомним, что еще в начале апреля Бен-Гвир выдвинул кандидатуру 63-летнего генерал-майора Авшалома Пеледа на должность генерального инспектора полиции. Однако назначение должно быть одобрено комиссией по назначения на руководящие посты и правительством.

При этом СМИ сообщали, что в случае назначения Пеледа около половины из руководителей полиции в чине генерал-майора подадут в отставку. Среди тех, кто может покинуть свой пост в новостях на 11-м канале были названы командующий Иерусалимским округом полиции Дорон Турджеман, ответственный за борьбу с преступностью в арабском секторе Йорам Софер, глава отдела кадров Боаз Гольдберг, командующий округом Иудеи и Самарии Узи Леви, глава следственного отдела и разведки Игаль Бен-Шалом. В отставку также могут подать начальник центрального округа полиции, начальник Тель-Авивского округа, начальник дорожной полиции и начальник оперативного отдела.

Итамар Бен-Гвир выдвинул кандидатуру Пеледа несмотря на то, что он никогда не занимал должности начальника полицейского округа, как это принято в полиции.

Противники этого назначения среди высокопоставленных офицеров, считали, что Пелед будет марионеткой в руках Бен-Гвира, который станет фактическим главой полиции.