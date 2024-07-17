Генерал-майор Авшалом Пелед назначен исполняющим обязанности генинспектора полиции

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в полночь Яаков Шабтай завершит работу на посту генерального инспектора полиции Израиля. 18 июля на этот пост заступает заместитель Шабтая, генерал-майор Авшалом Пелед, в качестве исполняющего обязанности генинспектора.

Официальная церемония прощания с Яаковым Шабтаем состоялась в колледже полиции Израиля в Бейт-Шемеше 14 июля. На этом мероприятии присутствовали министры, депутаты Кнессета, главы Общей службы безопасности (ШАБАК) и "Мосада", глава парламентской оппозиции Яир Лапид, офицеры ЦАХАЛа. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на церемонию не пришел, но прислал видео, в котором поблагодарил Шабтая за службу. Позднее выяснилось, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, отвечающий за работу полиции, не был приглашен на это мероприятие.

Еще в начале апреля Бен-Гвир выдвинул кандидатуру 63-летнего генерал-майора Авшалома Пеледа на должность генерального инспектора полиции. Назначение должно быть одобрено комиссией по назначения на руководящие посты и правительством.

При этом СМИ сообщали, что в случае назначения Пеледа около половины из руководителей полиции в чине генерал-майора подадут в отставку. Среди тех, кто может покинуть свой пост в новостях на 11-м канале были названы командующий Иерусалимским округом полиции Дорон Турджеман, ответственный за борьбу с преступностью в арабском секторе Йорам Софер, глава отдела кадров Боаз Гольдберг, командующий округом Иудеи и Самарии Узи Леви, глава следственного отдела и разведки Игаль Бен-Шалом. В отставку также могут подать начальник центрального округа полиции, начальник Тель-Авивского округа, начальник дорожной полиции и начальник оперативного отдела.

Итамар Бен-Гвир выдвинул кандидатуру Пеледа несмотря на то, что он никогда не занимался должности начальника полицейского округа, как это принято в полиции.

Противники этого назначения среди высокопоставленных офицеров, считают, что Пелед будет марионеткой в руках Бен-Гвира, который станет фактическим главой полиции.