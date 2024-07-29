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Израиль

Демонстранты прорвались в изолятор "Сде-Тайман", ЦАХАЛ запросил помощь у полиции

время публикации: 29 июля 2024 г., 16:29 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 16:40
Демонстранты прорвались в изолятор "Сде-Тайман", ЦАХАЛ запросил помощь у полиции
Соцсети

Демонстранты, выступавшие против задержания военной полицией резервистов по подозрению в издевательствах над содержащимся в изоляторе "Сде-Тайман" террористом, прорвались на территорию превращенной в изолятор военной базы.

Военное командование обратилось к полиции Израиля за помощью в выдворении прорвавшихся с территории базы, включая депутатов Кнессета.

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци а-Леви выступил с осуждением вторжения демонстрантов на военную базу: "Инцидент с проникновением на базу "Сде-Тайман" является крайне серьезным и противозаконным. Вторжение на военную базу и нарушение порядка на ней абсолютно недопустимо. Мы находимся в состоянии войны, и подобные действия угрожают безопасности государства".

Начгенштаба поддержал военную полицию и прокуратуру, подчеркнув, что "они расследуют каждый инцидент, о котором им становится известно. Это их обязанность, независимо от звания или должности. Именно эти расследования защищают наших солдат в стране и за рубежом и сохраняют ценности ЦАХАЛа. Эти расследования проводятся с уважением к достоинству наших солдат, чьими командирами мы являемся."

Израиль
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Скандал в изоляторе для террористов "Сде-Тайман": девять резервистов задержаны военной полицией