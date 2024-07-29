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Израиль

Скандал в изоляторе для террористов "Сде-Тайман": девять резервистов задержаны военной полицией

время публикации: 29 июля 2024 г., 15:34 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 15:44
Скандал в изоляторе для террористов "Сде-Тайман": девять резервистов задержаны военной полицией
Chaim Goldberg/Flash90

Сотрудники военной полиции задержали девять резервистов ЦАХАЛа, проходящих службу в изоляторе временного содержания задержанных в ходе военных действий в секторе Газы боевиков "Сде-Тайман".

Задержание, проведенное после того, как один из содержащихся в изоляторе террористов был госпитализирован с анальной травмой, столкнулось с сопротивлением со стороны военнослужащих на базе.

Около базы собралось значительное количество протестующих, включая министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и депутатов Кнессета.

Позднее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что резервисты задержаны для допроса, а не арестованы, и что военная полиция покинула "Сде-Тайман".

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Тали Готлиб призвала протестующих переместиться на базу военной полиции возле Бейт-Лида, куда были доставлены задержанные.

Израиль
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