На пляже к югу от Хайфы умер актер Алон Абутбуль

Стало известно, что после купания в море к югу от Хайфы умер 60-летний актер Алон Абутбуль. Выйдя из воды, он успел сказать, что ему плохо, и потерял сознание.

Вызванные на место происшествия парамедики службы "Маген Давид Адом" более часа пытались его реанимировать, однако в итоге констатировали смерть.

Актер умер на неофициальном пляже, между Неве-Ям и А-Боним.

Алон "Мони" Абутбуль родился 28 мая 1965 года в Кирьят-Ате, в семье сефардских евреев из Египта и Алжира. Окончил школу искусств в Гиватаиме. Снимался в кино с 1983 года. В общей сложности за более чем 40-летнюю карьеру сыграл свыше 50 киноролей. Он снимался в таких фильмах, как "Мы всегда говорим до свидания фильм" (1986), "Рэмбо-3" (1988), "Тайна ордена" (2001), "Мюнхен" (2005), "Совокупность лжи" (2008), "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" (2012), "Бейрут" (2018), "Лански" (2021) и многих других. Удостоен множества израильских и ряда зарубежных кинонаград. Сыграл в ряде популярных израильских и американских сериалов.

На протяжении многих лет Алон Абутбуль играл во многих театральных постановках, в основном в театре "Габима", а также в театре Хайфы.

В последние годы Алон Абутбуль жил преимущественно в Лос-Анджелесе со своей давней подругой, режиссером Шир Билия, с которой у него четверо детей.