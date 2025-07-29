Администрация больницы "Аль-Ауда" заявила о десятках убитых ночью в центре Газы
время публикации: 29 июля 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 08:53
Из больницы "Аль-Ауда" в Нусейрате, в центральной части сектора Газы, сообщают, что в морг поступили 30 убитых, большинство со следами осколочных ранений.
Судя по заявлению администрации больницы, речь идет об убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям на севере Нусейрата.
Из публиковавшихся ранее сообщений источников в Газе не следовало, что в течение ночи в этом районе были убиты десятки людей, сообщалось о нескольких убитых и раненых.
ЦАХАЛ пока не комментирует.
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