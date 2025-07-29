Убийство женщины в Абу-Снане, задержаны восемь родственников погибшей
время публикации: 29 июля 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 08:42
Полиция сообщила о задержании восьми родственников женщины, убитой накануне вечером в Абу-Снане, на севере Израиля. Все они подозреваются в причастности к этому преступлению.
Убитой, Шарихан Машлаб, было 35 лет.
Судя по сообщению полиции, трое задержанных являются главными подозреваемыми. Полиция обратится в суд с просьбой о продлении срока содержания их под стражей.
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