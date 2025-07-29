В Абу-Снане убита женщина, полиция ведет расследование
время публикации: 29 июля 2025 г., 00:38 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 00:38
В деревне Абу-Снан, на севере Израиля, убита женщина. Парамедики "Маген Давид Адом" сообщили, что женщина (примерно 30 лет) скончалась от огнестрельных ран.
На месте преступления работают криминалисты, ведется розыск лиц, причастных к убийству.
По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.
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