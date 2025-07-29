В Абу-Снане убита женщина, полиция ведет расследование

В деревне Абу-Снан, на севере Израиля, убита женщина. Парамедики "Маген Давид Адом" сообщили, что женщина (примерно 30 лет) скончалась от огнестрельных ран.

На месте преступления работают криминалисты, ведется розыск лиц, причастных к убийству.

По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.