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Израиль

В Абу-Снане убита женщина, полиция ведет расследование

Криминал в арабском секторе
время публикации: 29 июля 2025 г., 00:38 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 00:38
В Абу-Снане убита женщина, полиция ведет расследование
Пресс-служба полиции Израиля

В деревне Абу-Снан, на севере Израиля, убита женщина. Парамедики "Маген Давид Адом" сообщили, что женщина (примерно 30 лет) скончалась от огнестрельных ран.

На месте преступления работают криминалисты, ведется розыск лиц, причастных к убийству.

По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.

Израиль
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