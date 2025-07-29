СМИ: ЦАХАЛ задержал трех террористов, освобожденных в рамках сделки с ХАМАСом

ЦАХАЛ задержал за последние сутки не менее тридцати палестинских арабов, подозреваемых в террористической деятельности.

Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на палестинские организации, координирующие вопросы "помощи заключенным".

Согласно опубликованной информации, среди задержанных террористов есть бывшие заключенные, которые были освобождены в рамках последней сделки по освобождению заложников.

Задержанные переданы силам безопасности для следствия.