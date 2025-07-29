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Израиль

СМИ: ЦАХАЛ задержал трех террористов, освобожденных в рамках сделки с ХАМАСом

Террористы
ЦАХАЛ
время публикации: 29 июля 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 14:14
СМИ: ЦАХАЛ задержал трех террористов, освобожденных в рамках сделки с ХАМАСом
Flash90. Фото: В.Хашламун

ЦАХАЛ задержал за последние сутки не менее тридцати палестинских арабов, подозреваемых в террористической деятельности.

Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на палестинские организации, координирующие вопросы "помощи заключенным".

Согласно опубликованной информации, среди задержанных террористов есть бывшие заключенные, которые были освобождены в рамках последней сделки по освобождению заложников.

Задержанные переданы силам безопасности для следствия.

Израиль
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