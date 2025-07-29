СМИ: ЦАХАЛ задержал трех террористов, освобожденных в рамках сделки с ХАМАСом
время публикации: 29 июля 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 14:14
ЦАХАЛ задержал за последние сутки не менее тридцати палестинских арабов, подозреваемых в террористической деятельности.
Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на палестинские организации, координирующие вопросы "помощи заключенным".
Согласно опубликованной информации, среди задержанных террористов есть бывшие заключенные, которые были освобождены в рамках последней сделки по освобождению заложников.
Задержанные переданы силам безопасности для следствия.