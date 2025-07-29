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Израиль

Нетаниягу раздаст портфели ШАС ликудникам: доверенные станут еще довереннее

Биньямин Нетаниягу
Правительство
Коалиция
время публикации: 29 июля 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 13:35
Нетаниягу раздаст портфели ШАС ликудникам: доверенные станут еще довереннее
Yonatan Sindel/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, как ожидается, распределит сегодня портфели покинувших коалицию министров от партии ШАС. Вот только подарков оставшимся в коалиции партнерам не ожидается: все министерства "Ликуд" оставит за собой.

Ожидается, что министр юстиции Ярив Левин в дополнение к своему непростому министерству возглавит еще и министерства внутренних дел, труда и министерство по делам религий.

Министр туризма Хаим Кац к своим обязанностям добавит министерства здравоохранения и социального обеспечения. Напомним, ранее Кац уже получил портфель покинувшего правительство министра строительства Ицхака Гольдкнопфа. Бецалель Смотрич, возглавляющий "Ционут Датит", намекал на свое желание возглавить министерство строительства, но в итоге портфель Гольдкнопфа все же остался в "Ликуде".

В качестве возможных "реципиентов" ранее называли также имена министра связи Шломо Караи и министра просвещения Йоава Киша.

Израиль
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