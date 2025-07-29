Офицер отстранен от должности за отказ выполнять задание в Газе на открытом джипе
время публикации: 29 июля 2025 г., 11:08 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 11:08
Капитан резерва, занимавший должность заместителя командира роты в одном из батальонов бригады "Бислах" был отстранен от должности за отказ выполнять задание по проверке трассы на юге сектора Газы в открытом джипе, сообщает портал ynet.
Задание по проверке трассы требует медленного движения вдоль обочины с целью обнаружения засад и заложенных террористами взрывных устройств. Отстраненный офицер требовал от командования дать ему для выполнения задания бронированный транспорт.