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Израиль

ЦАХАЛ: ХАМАС разграбил грузовик с помощью в Газе. Видео

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 29 июля 2025 г., 10:34 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 10:37
ЦАХАЛ: ХАМАС разграбил грузовик с помощью в Газе. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля опубликовала кадры разграбления гуманитарной помощи в Газе вооруженными террористами ХАМАСа. Инцидент произошел 25 июля 2025 года.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что вооруженные террористы ХАМАСа взобрались на грузовик с гуманитарной помощью и не позволили мирным гражданам ее получить.

"Эта видеозапись является еще одним доказательством того, что ХАМАС – главный фактор, препятствующим доставке помощи жителям сектора Газы", – заявляет ЦАХАЛ.

ХАМАС эту видеозапись пока не комментирует.

Следует признать, что по 18-секундной видеозаписи сложно делать выводы. На грузовике действительно находятся вооруженные люди. При этом кто-то забирается на грузовик и переставляет коробки. ЦАХАЛ заявляет, что показан захват грузовика и разграбление помощи террористами ХАМАСа.

Отметим, что в сводке за 25 июля этот инцидент не упоминался ни израильской стороной, ни источниками в Газе. Но о подобных происшествиях зачастую становится известно спустя несколько дней.

Израиль
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