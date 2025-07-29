x
29 июля 2025
|
последняя новость: 21:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 июля 2025
|
29 июля 2025
|
последняя новость: 21:13
29 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в районе Хан-Юниса на глубине 15 метров обнаружен километровый туннель. Видео

ХАМАС
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
Война с ХАМАСом
время публикации: 29 июля 2025 г., 20:20 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 20:20
ЦАХАЛ: в районе Хан-Юниса на глубине 15 метров обнаружен километровый туннель. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Голани" и инженерного спецназа "Яхалом" обнаружили в районе Хан-Юниса туннель террористов, протяженностью около километра. Подземная инфраструктура находилась на глубине 15 метров.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в туннеле хранились взрывные устройства, автоматическое оружие, ракеты RPG.

По сообщению военных, тоннель был частично уничтожен.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2025

662-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии