ЦАХАЛ: в районе Хан-Юниса на глубине 15 метров обнаружен километровый туннель. Видео

Бойцы бригады "Голани" и инженерного спецназа "Яхалом" обнаружили в районе Хан-Юниса туннель террористов, протяженностью около километра. Подземная инфраструктура находилась на глубине 15 метров.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в туннеле хранились взрывные устройства, автоматическое оружие, ракеты RPG.

По сообщению военных, тоннель был частично уничтожен.