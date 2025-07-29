ЦАХАЛ: в районе Хан-Юниса на глубине 15 метров обнаружен километровый туннель. Видео
время публикации: 29 июля 2025 г., 20:20 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 20:20
Бойцы бригады "Голани" и инженерного спецназа "Яхалом" обнаружили в районе Хан-Юниса туннель террористов, протяженностью около километра. Подземная инфраструктура находилась на глубине 15 метров.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в туннеле хранились взрывные устройства, автоматическое оружие, ракеты RPG.
По сообщению военных, тоннель был частично уничтожен.
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