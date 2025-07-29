Бойцы "Кфир" обыскивают тайники с оружием в районе Хан-Юниса
время публикации: 29 июля 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 17:00
Бойцы бригады "Кфир", действующие в южной части Хан-Юниса, проводили во вторник, 29 июля, рейды по тайникам и складам с оружием и боеприпасами. Были обнаружены и изъяты магазины с патронами, гранаты, водолазное снаряжение и боевая форма.
Израильские силы продолжают действовать в районе Хан-Юниса на юге сектора Газы, выявляя и уничтожая террористическую инфраструктуру ХАМАСа.