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Израиль

Бойцы "Дувдеван" арестовали боевиков, готовивших теракты в Иудее и Самарии. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 июля 2025 г., 16:25 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 16:25

В течение последнего месяца бойцы ЦАХАЛа и ШАБАКа провели десятки операций по всей Иудее и Самарии. В ходе этих операций были ликвидированы два вооруженных боевика, 36 разыскиваемых за террористическую деятельность были задержаны.

12 из арестованных планировали совершение терактов против израильских граждан в Иудее и Самарии. Так, на прошлой неделе бойцы подразделения "Дувдеван" под руководством ШАБАКа арестовали двух террористов из Рамаллы и еще одного боевика из Бейтунии.

В ходе антитеррористических операций в Иудее и Самарии были конфискованы различные виды оружия и боеприпасов.

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