На 35-м шоссе автомобиль сбил рабочего, пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 29 июля 2025 г., 05:57 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 05:57
В ночь на 29 июля на 35-м шоссе недалеко от перекрёстка Гивати автомобиль сбил рабочего, мужчину около 40 лет. Пострадавший, который получил тяжелые травмы, доставлен в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.
Водитель автомобиля получил легкие травмы. Он тоже был направлен в больницу, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.