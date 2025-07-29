На 35-м шоссе автомобиль сбил рабочего, пострадавший в тяжелом состоянии

В ночь на 29 июля на 35-м шоссе недалеко от перекрёстка Гивати автомобиль сбил рабочего, мужчину около 40 лет. Пострадавший, который получил тяжелые травмы, доставлен в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

Водитель автомобиля получил легкие травмы. Он тоже был направлен в больницу, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.