Сняты с рейса восемь пассажиров, пытавшихся вылететь в Россию без разрешения спецкомиссии

Восемь пассажиров, пытавшихся вылететь из аэропорта имени Бен-Гуриона в Россию без получения разрешения специальной комиссии, были сняты с рейса непосредственно перед посадкой в самолет.

Как сообщает служба новостей "Кан Хадашот", пассажирам не будет выписан штраф в размере 5 тысяч шекелей за вылет в государство, находящееся в "красном" списке, поскольку они не успели покинуть пределы Израиля.

Напомним, что 27 июня правительство Израиля одобрило введение штрафа за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения. Выезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", будет введен еще один штраф в размере 3500 шекелей для родителей несовершеннолетнего, который по возвращению в Израиль не пройдет тест на коронавирус.

В настоящее время в списке "стран максимального риска" находятся Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия.

Редакция NEWSru.co.il направила запросы в канцелярию главы правительства и в минздрав с просьбой разъяснить: распространяется ли распоряжение о штрафе 5000 шекелей на тех израильтян, которые улетели в страны из "черного списка" без разрешения комиссии до того, как правительством было принято решение о введении такого штрафа. Ответ пока не получен.