Силы ЦАХАЛа продолжают атаковать террористические объекты в районе Шуджаийи. За последние сутки бойцы 7-й бригады "Саар ми-Голан" и бригады "Цанханим" уничтожили несколько террористов в ходе боев и обнаружили склад оружия на территории одной из школ в этом районе.

Истребители ВВС атаковали террористические объекты и террористов, в частности, группа вооруженных боевиков, готовившаяся атаковать израильских военнослужащих, была уничтожена раньше, чем открыла огонь.

В Рафахе бойцы бригад "Нахаль" и "Гивати" под командованием 162-й дивизии ликвидировали несколько террористов, а также уничтожили ряд террористических инфраструктур, в том числе (при содействии ВВС) несколько туннелей.

В центре сектора Газы силы 99-й дивизии ликвидировали группу террористов. Также ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько огневых позиций противника. .

В пятницу вечером были зафиксированы два пуска ракет из сектора Газы в направлении Сдерота. Одну из них силы ПВО успешно перехватили, вторая упала на незастроенной местности, пострадавших нет.

Вскоре после этого ВВС ЦАХАЛа атаковал туннель, расположенной возле места запуска ракет, в то же время артиллерия нанесла удар по огневой позиции террористов.