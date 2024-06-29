Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 29 июня: операции в Шхеме и около Дженина
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 29 июня действовали в Шхеме и около Шхема (в Себастии), около Дженина (в Кабатии, Силат ад-Дахре, Аль-Фандакумии), а также в в Харасе (к северу от Хеврона).
Происходили вооруженные столкновения. Боевики "Батальонов мучеников Аль-Акса" (ФАТХ) заявляют, что противостоят ЦАХАЛу в Шхеме.
Ночью сообщалось о взрывах около Калькилии и Туль-Карема.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 29 июня.