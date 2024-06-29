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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 29 июня: операции в Шхеме и около Дженина

время публикации: 29 июня 2024 г., 07:34 | последнее обновление: 29 июня 2024 г., 07:35
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 29 июня: операции в Шхеме и около Дженина
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 29 июня действовали в Шхеме и около Шхема (в Себастии), около Дженина (в Кабатии, Силат ад-Дахре, Аль-Фандакумии), а также в в Харасе (к северу от Хеврона).

Происходили вооруженные столкновения. Боевики "Батальонов мучеников Аль-Акса" (ФАТХ) заявляют, что противостоят ЦАХАЛу в Шхеме.

Ночью сообщалось о взрывах около Калькилии и Туль-Карема.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 29 июня.

Израиль
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