Посредники предложили Израилю и ХАМАСу новые формулировки соглашения

США, Катар и Египет представили на рассмотрение Израиля и ХАМАСа новую редакцию соглашения, формулировки которой призваны содействовать выводу из тупика переговорного процесса. Об этом сообщают израильские и международные СМИ.

Согласно новостной редакции "Кан", стороны рассчитывают на возобновление контактов между переговорными группами уже на наступающей неделе, параллельно с продолжением военных действий в Рафиахе. Подразумевается, что эти военные действия подтолкнут ХАМАС к возобновлению переговоров.

Как отмечает Барак Равид на сайте Axios, основные изменения касаются восьмого параграфа предложенного ранее соглашения. Оно касается процедуры возвращения палестинских заключенных в обмен на израильских мужчин, в том числе военнослужащих.

ХАМАС настаивает на том, чтобы на этом этапе обсуждалось только число и личности освобождаемых заключенных. Израиль настаивает, чтобы речь шла и о послевоенной демилитаризации сектора Газы.

Источники, с которыми разговаривал Равид, считают, что, если новые формулировки окажутся приемлемыми для ХАМАСа, соглашения может быть достигнуто.

Комментируя эту информацию, израильские представители заявляют о сохранении приверженности формуле урегулирования, предложенной президентом США Джо Байденом. Представитель ХАМАСа Усама Хамдан заявил, что Израиль продолжает уклоняться от обязательства прекратить огонь.