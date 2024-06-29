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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о гибели двух военнослужащих в секторе Газы

время публикации: 29 июня 2024 г., 22:00 | последнее обновление: 29 июня 2024 г., 22:16
ЦАХАЛ сообщил о гибели двух военнослужащих в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что старший сержант Яир Авитан, 20 лет из Раананы, боец 890 батальона десантной бригады, и старший сержант Якир Шмуэль Тайтельбойм, 21 года из Маале Адумим, боец 77 батальона седьмой танковой бригады, погибли 28 июня в бою на севере сектора Газы.

Также сообщается, что боец 13 батальона бригады "Голани" и офицер батальона "Ротем" бригады "Гивати" получили тяжелые ранения в бою на севере сектора. Они доставлены в больницу, их близкие извещены о происшедшем.

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