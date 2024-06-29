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Израиль

Первое обращение Ноа Аргамани: "Сделать все, чтобы вернуть похищенных домой"

время публикации: 29 июня 2024 г., 21:50 | последнее обновление: 29 июня 2024 г., 21:55
Первое обращение Ноа Аргамани: "Сделать все, чтобы вернуть похищенных домой"
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Освобожденная из плена ХАМАСа Ноа Аргамани, ставшая символом борьбы за возвращение заложников, выступила с первым после возвращения в Израиль обращением. Его видеозапись была продемонстрирована 29 июня на манифестации в поддержку похищенных террористами.

"Я единственная дочь своих родителей, у моей мамы онкологическое заболевание в терминальной стадии, и во время плена больше всего я волновалась за своих родителей, и я счастлива, что после восьми месяцев плена я смогла встретиться с мамой", – сказала она.

"Я хочу выразить благодарность военнослужащим и представителям сил безопасности, всем, кто участвовал в операции, позволившей мне вернуться домой. Я выражаю соболезнования близким Арнона Заморы, погибшего в ходе операции. Он настоящий израильский герой", – заявила Ноа.

Она призвала не забывать о том, что в плену у ХАМАСа находятся еще 120 израильтян. "Нужно сделать все, чтобы вернуть их домой", – сказала Аргамани.

Израиль
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