ДТП на севере Израиля, тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 29 июня 2025 г., 03:14 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 05:18
В ночь на 29 июня на 70-й трассе около перекрестка Эвлаим (к востоку от Хайфы) столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 20 лет, ехавший на мотоцикле.
Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
По оценке медиков, состояние пострадавшего тяжелое и нестабильное.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.