ДТП на севере Израиля, тяжело травмирован мотоциклист

В ночь на 29 июня на 70-й трассе около перекрестка Эвлаим (к востоку от Хайфы) столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 20 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

По оценке медиков, состояние пострадавшего тяжелое и нестабильное.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.