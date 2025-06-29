x
29 июня 2025
|
последняя новость: 06:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 июня 2025
|
29 июня 2025
|
последняя новость: 06:33
29 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП на севере Израиля, тяжело травмирован мотоциклист

Мада
ДТП
время публикации: 29 июня 2025 г., 03:14 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 05:18
ДТП на севере Израиля, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

В ночь на 29 июня на 70-й трассе около перекрестка Эвлаим (к востоку от Хайфы) столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 20 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

По оценке медиков, состояние пострадавшего тяжелое и нестабильное.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook