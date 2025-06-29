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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа об инциденте возле Кафр-Малик: военнослужащие не стреляли в гражданских лиц

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 29 июня 2025 г., 02:29 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 02:49
Пресс-служба ЦАХАЛа об инциденте возле Кафр-Малик: военнослужащие не стреляли в гражданских лиц
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опровергает обвинения в том, что военнослужащие стреляли в поселенческую молодежь во время столкновений возле Кафр-Малик.

"По данным предварительного расследования, силы ЦАХАЛа не стреляли в сторону израильских граждан. Следует уточнить: бойцы батальона "Биньямин", действовавшие в районе холма Бааль Хацор вообще не вели стрельбу боевыми патронами. В другом районе в том же секторе люди в масках из засады бросали камни в военный транспорт. Военные отреагировали тремя предупредительными выстрелами. Проверяется, есть ли связь между этим инцидентом и утверждениями, что в результате стрельбы был ранен израильтянин. Расследование продолжается".

В ночь на 28 июня возле Кафр-Малик, арабской деревне, в которой на прошлой неделе группа поселенцев совершила поджоги, произошло столкновение между резервистами бригады "Биньямин" и группой поселенческой молодежи. Военные утверждают, что поселенцы бросали в них камни, нападали с кулаками, выкрикивали оскорбления в их адрес, а также пытались совершить наезд и причинили ущерб армейскому джипу.

Военными были задержаны шесть человек, двое из которых несовершеннолетние. Задержанные переданы полиции.

В субботу вечером была опубликована версия конфликта, изложенная поселенцами. По их словам, они получили информацию о намерении арабов сжечь форпост, и они приехали для его защиты. Около 22:00 на холм въехала машина с выключенными фарами. Поселенцы решили, что это арабы и поехали навстречу на своей машине. Тогда водитель машины, командир секторального батальона, включил фары, вышел из машины и начал стрелять боевыми патронами над головами подростков, требуя лечь на землю. Утверждается, что военными был в грудь ранен 14-летний подросток, он эвакуирован в больницу "Адаса Ар а-Цофим".

В субботу вечером глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир посетил бригаду "Биньямин". Он поблагодарил бойцов за службу и подчеркнул, что осуждает насилие против солдат ЦАХАЛа, пограничников и всех бойцов служб безопасности.

Израиль
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