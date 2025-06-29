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Израиль

ЦАХАЛ призвал жителей севера Газы эвакуироваться в южные районы

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 июня 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 09:11
ЦАХАЛ призвал жителей севера Газы эвакуироваться в южные районы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи утром 29 июня опубликовал призыв к немедленной эвакуации населения из ряда районов на севере сектора Газы.

Предупреждение относится к жителям города Газа и Джабалии.

Отметим, что за последнюю неделю это далеко не первое предупреждение ЦАХАЛа, адресованное жителям северных районов Газы.

Израиль
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