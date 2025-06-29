ЦАХАЛ призвал жителей севера Газы эвакуироваться в южные районы

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи утром 29 июня опубликовал призыв к немедленной эвакуации населения из ряда районов на севере сектора Газы.

Предупреждение относится к жителям города Газа и Джабалии.

Отметим, что за последнюю неделю это далеко не первое предупреждение ЦАХАЛа, адресованное жителям северных районов Газы.