После задержания активисток в Иерусалиме прошла "голая" акция протеста

Утром 29 июня в Иерусалиме полиция задержала двух участниц акции протеста, проходившей около дома министра экономики Нира Барката ("Ликуд"). Протестовавшие требовали немедленных действий правительства, направленных на освобождение заложников, которых продолжают удерживать террористы в Газе.

"Гаарец" называет имена задержанных: Ренана Кейдар и Шошан Долгопольски-Гева. Отмечается, что их отпустили через четыре часа. Обе рассказали, что их раздевали для досмотра после задержания.

В публикации также указано, что полицейские задержали женщин, вместе с которыми были их несовершеннолетние дети.

Позже около полицейского участка была проведена еще одна акция, участницы которой разделись, протестуя против того, что задержанные ранее подверглись личному досмотру.

В полиции заявляют: "Сегодня утром во время акции протеста возле дома государственного служащего несколько человек шумели, лежали на земле и не выполнили указания полиции перейти в место, где разрешены протесты. Когда они не отреагировали на указания полиции, две женщины были задержаны и освобождены после допроса".