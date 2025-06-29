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Израиль

После задержания активисток в Иерусалиме прошла "голая" акция протеста

время публикации: 29 июня 2025 г., 11:11 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 12:07
После задержания активисток в Иерусалиме прошла "голая" акция протеста
Rachel Alroey/Flash90

Утром 29 июня в Иерусалиме полиция задержала двух участниц акции протеста, проходившей около дома министра экономики Нира Барката ("Ликуд"). Протестовавшие требовали немедленных действий правительства, направленных на освобождение заложников, которых продолжают удерживать террористы в Газе.

"Гаарец" называет имена задержанных: Ренана Кейдар и Шошан Долгопольски-Гева. Отмечается, что их отпустили через четыре часа. Обе рассказали, что их раздевали для досмотра после задержания.

В публикации также указано, что полицейские задержали женщин, вместе с которыми были их несовершеннолетние дети.

Позже около полицейского участка была проведена еще одна акция, участницы которой разделись, протестуя против того, что задержанные ранее подверглись личному досмотру.

В полиции заявляют: "Сегодня утром во время акции протеста возле дома государственного служащего несколько человек шумели, лежали на земле и не выполнили указания полиции перейти в место, где разрешены протесты. Когда они не отреагировали на указания полиции, две женщины были задержаны и освобождены после допроса".

Израиль
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