В Тель-Авиве возобновились массовые акции протеста. Семь демонстрантов задержаны полицией

Впервые после начала войны с Ираном в Тель-Авиве состоялась массовая акция протеста, участники которой требовали прекращения войны в Газе и возвращения всех заложников.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что в центре Тель-Авива было усилено присутствие полицейских для обеспечения общественного порядка.

Акция протеста началась на площади перед мэрией Тель-Авива. После окончания митинга часть его участников отправилась к "Кирие".

В полиции отмечают, что маршрут, по которому шли протестующие, не был согласован заранее организаторами. Участники акции перекрывали дороги и шли по проезжей части, подвергая опасности не только себя, но и водителей и сотрудников полиции. Они отказывались подчиняться распоряжениям полицейских и проявляли агрессию.

После того, как демонстрация была объявлена незаконной, сотрудники полиции оттеснили митингующих с проезжей части, применяя силу.

Семь человек были задержаны по подозрению в участии в беспорядках.