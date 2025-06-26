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Израиль

В Тель-Авиве возобновились массовые акции протеста. Семь демонстрантов задержаны полицией

Война с Ираном
Война с ХАМАСом
Акции протеста
время публикации: 26 июня 2025 г., 22:51 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 22:51
В Тель-Авиве возобновились массовые акции протеста. Семь демонстрантов задержаны полицией
Пресс-служба полиции Израиля

Впервые после начала войны с Ираном в Тель-Авиве состоялась массовая акция протеста, участники которой требовали прекращения войны в Газе и возвращения всех заложников.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что в центре Тель-Авива было усилено присутствие полицейских для обеспечения общественного порядка.

Акция протеста началась на площади перед мэрией Тель-Авива. После окончания митинга часть его участников отправилась к "Кирие".

В полиции отмечают, что маршрут, по которому шли протестующие, не был согласован заранее организаторами. Участники акции перекрывали дороги и шли по проезжей части, подвергая опасности не только себя, но и водителей и сотрудников полиции. Они отказывались подчиняться распоряжениям полицейских и проявляли агрессию.

После того, как демонстрация была объявлена незаконной, сотрудники полиции оттеснили митингующих с проезжей части, применяя силу.

Семь человек были задержаны по подозрению в участии в беспорядках.

Израиль
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