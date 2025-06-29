В связи с расширением операции на севере сектора Газы в окрестностях будут слышны взрывы

В рамках военной операции в северной части сектора Газы и в связи с расширением активности ЦАХАЛа в этом районе ожидается, что в ближайшие часы и в течение ближайших нескольких дней в населенных пунктах в окрестностях будут слышны звуки взрывов и работы артиллерии.

В предупреждении, опубликованном местными властями, указано, что речь идет о запланированной деятельности израильских сил, и нет опасений происшествия в сфере безопасности.