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Израиль

В связи с расширением операции на севере сектора Газы в окрестностях будут слышны взрывы

время публикации: 29 июня 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 18:44

В рамках военной операции в северной части сектора Газы и в связи с расширением активности ЦАХАЛа в этом районе ожидается, что в ближайшие часы и в течение ближайших нескольких дней в населенных пунктах в окрестностях будут слышны звуки взрывов и работы артиллерии.

В предупреждении, опубликованном местными властями, указано, что речь идет о запланированной деятельности израильских сил, и нет опасений происшествия в сфере безопасности.

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