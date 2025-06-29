Гражданин Судана убил другого суданца в Нетании на почве политического конфликта

Сотрудники полицейского отдела по борьбе с тяжкими преступлениями арестовали 38-летнего гражданина Судана, проживающего в Нетании, по подозрению в убийстве его знакомого, также гражданина Судана около 49 лет. Арест был осуществлен 5 июня текущего года.

По данным расследования, мотивом для совершения убийства стали политические разногласия подозреваемого и жертвы. Они вместе работали в ресторане на городском рынке, во время работы между подозреваемым и пострадавшим разгорелся спор о политической ситуации в Судане, и подозреваемый решил убить своего оппонента.

В день убийства подозреваемый поджидал свою жертву у входа в ресторан, пряча за спиной нож. Когда пострадавший подошел, он нанес удар ножом. Пытаясь спастись, пострадавший начал убегать, но подозреваемый побежал за ним, продолжая наносить ему удары ножом.

Подозреваемый был арестован вскоре после совершения преступления, вскоре против него будет подано обвинительное заключение.