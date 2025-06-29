Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 29 июня, температура будет выше среднесезонной. Особенно жарко и сухо в горных и внутренних районах. На побережье Средиземного моря высокая влажность. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 23-33 градусов, в Тель-Авиве – 21-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 28-35, в Беэр-Шеве – 22-37, в Мицпе-Рамоне – 24-37, на побережье Мертвого моря – 30-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-30, в Ариэле – 24-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-37, на Голанских высотах – 23-37.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 60-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 20 км/ч).

В понедельник-среду температура немного понизится, но будет жарко.