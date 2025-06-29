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Израиль

Из Венгрии в Израиль экстрадирован главарь преступной группировки

Венгрия
Полиция
время публикации: 29 июня 2025 г., 20:31 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 20:31
Из Венгрии в Израиль экстрадирован главарь преступной группировки
Пресс-служба полиции Израиля

Вечером из Венгрии по международному ордеру был экстрадирован в Израиль главарь преступной группировки. Сразу после приземления самолета он был взят под стражу.

Задержание произведено в рамках расследования стрельбы в мошаве Нефах 5 января. В этом инциденте были тяжело ранены два человека. По данным полиции, причиной стрельбы стал конфликт между двумя преступными группировками.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что полицией были выданы ордера на арест семи подозреваемых, часть из которых была причастна к стрельбе. Одному из подозреваемых, 24-летнему жителю Тель-Авива, удалось выехать за границу. Ордер на его экстрадицию был выпущен подразделением специальных миссий разведотдела полиции.

Пресс-служба полиции сообщает, что в понедельник, 30 июня, полиция обратится в суд за продлением срока задержания подозреваемого.

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