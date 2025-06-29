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Израиль

В штабе Южного военного округа началось заседание кабинета министров

Биньямин Нетаниягу
Правительство
время публикации: 29 июня 2025 г., 19:52 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 20:03
В штабе Южного военного округа началось заседание кабинета министров
Коби Гидеон/GPO

Заседание кабинета министров проходит в штабе Южного военного округа. Согласно сообщениям СМИ, заседание посвящено происходящему в секторе Газы.

По информации сайта Ynet, в связи с отсутствием существенного прогресса на переговорах с ХАМАСом, рассматривается вариант расширения операции в секторе Газы с целью усиления военного давления на террористическую группировку.

По информации телеканала "Кан-11", на заседание с участием представителей армии и сил безопасности, приглашены не все члены кабинета.

Ранее Биньямин Нетаниягу посетил штаб ШАБАКа на юге страны, где он заявил: "В результате победы над Ираном открылось множество возможностей – и, прежде всего, возможность спасти заложников. Конечно, нам также придется решить проблему Газы и победить ХАМАС. И я считаю, что мы выполним обе эти задачи. Кроме того, нам открываются широкие региональные возможности".

Израиль
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