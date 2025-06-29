Ротман: "Отменить процесс над Нетаниягу, от него выигрывает только премьер"

Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит") заявил в интервью "Кан Бет", что, по его мнению, необходимо остановить судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

По словам Ротмана, этот процесс причиняет ущерб государству Израиль, в то время как сам Нетаниягу, по словам депутата, "только приобретает".

Отвечая на вопрос о записях президента США Дональда Трампа с призывом прекратить судебный процесс над Биньямином Нетаниягу, Ротман сказал, что "не дает оценок стилю высказываний президента США". В то же время он подчеркнул, что по сути полностью с Трампом согласен.

Отметим, что ранее Ротман говорил о недопустимости подобного вмешательства во внутренние дела Израиля со стороны американского президента.

Одновременно в коалиции идет обсуждение законодательных инициатив, которые могут остановить судебный процесс над Биньямином Нетаниягу. Как сообщает "Кан", все они подразумевают вступление в силу после избрания Кнессета 26-го созыва. На практике это означает, что принятие одного из таких законопроектов приближает объявление досрочных выборов.

На данном этапе есть два законопроекта, которые могут быть приняты. "Французский закон", запрещающий проводить расследование в отношении действующего премьер-министра за исключением особо тяжких преступлений. Неясно, может ли этот законопроект быть распространен на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, судебный процесс над которым уже начался. Второй законопроект предполагает отмену параграфа в уголовном израильском праве об обмане общественного доверия. Именно это обвинение предъявлено Нетаниягу по большинству эпизодов и отмена этого параграфа, отмена параграфа по сути отменяет весь судебный процесс.

В окружении Нетаниягу тем временем заявляют, что нет никаких контактов по внесудебной сделке или по просьбе об амнистии.